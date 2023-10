Lo accoltella e fugge tra i vicoli di San Berillo

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato un 43enne senegalese residente a Catania per lesioni personali aggravate dall’uso delle armi. Ieri sera alcuni cittadini hanno segnalato che in via Pistone, nel quartiere San Berillo, c’era un uomo ferito: si trattava di un senegalese riverso al suolo, ferito all’addome e alla spalla. I militari lo hanno soccorso e hanno chiamato l’ambulanza che lo ha trasportato subito al pronto soccorso dove è stato dichiarato fuori pericolo di vita. A questo punto sono scattate le indagini per trovare l’aggressore e ricostruire la dinamica dei fatti.

Grazie all’aiuto di alcuni testimoni sul posto si è appreso che il senegalese aveva avuto una discussione con un connazionale, il quale lo colpito all’addome con un grosso coltello, per poi scappare nei vicoletti di San Berillo. Grazie alla descrizione dell’uomo e dell’abbigliamento indossato e con l’aiuto delle immagini prese dalle telecamere presenti sul posto, i carabinieri sono riusciti, nel giro di poche ore, a individuare l’autore del gesto, trovandolo nella sua casa, nella zona di piazza Federico di Svevia. Appena trovato, il 43enne ha in un primo momento negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, ma durante la perquisizione domiciliare sono stati recuperati, all’interno di un armadio della camera da letto, gli abiti usati all’atto dell’aggressione con evidenti macchie di sangue. Scovata poi dentro un cassonetto l’arma usata, avvolta in una busta nera: un coltello con una lama lunga oltre 20 centimetri.