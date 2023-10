Appartamento in fiamme a Canalicchio

CATANIA – Mattinata di paura in un condominio di via Generale di San Marzano, nel rione catanese di Canalicchio. Per cause in fase di accertamento, un incendio si è sviluppato intorno alle 6 in un’abitazione al primo piano. Sul posto, oltre ai vgili del fuoco, sono intervenuti polizia e due ambulanze del 118. Per questioni di sicurezza è stato necessario evacuare l’intero stabile. Una persona è rimasta lievemente intossicata. Indagini sono in corso per verificare l’agibilità della struttura e accertare le cause del rogo.