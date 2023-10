AAA Cercansi pensionati a titolo gratuito

PALERMO – Il Comune di Palermo cerca tecnici altamente specializzati ed in pensione che possano svolgere incarichi gratuiti negli uffici dell’amministrazione a corto di personale. Dovranno essere impiegati per l’elaborazione del nuovo Piano urbanistico generale comunale fino alla scadenza del mandato del sindaco. L’amministrazione ha bisogno di competenze in tempi brevi. Ecco perché il sindaco Roberto Lagalla ha firmato un avviso che chiede “manifestazioni di disponibilità alla collaborazione esterna attraverso incarichi di consulenza a titolo gratuito”.

Tra le motivazione del provvedimento c’è anche quella di “incentivare e promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento attivo della cittadinanza all’amministrazione della città”. Potranno rispondere alla chiamata soggetti lavoratori, privati e pubblici, collocati in quiescenza. I professionisti “dovranno svolgere attività di supporto alla progettazione urbanistica, all’istruttoria e alla approvazione degli strumenti urbanistici assicurando i raccordi con le previsioni del piano territoriale regionale”. Per candidarsi è necessaria la laurea quinquennale ed un’esperienza decennale nel settore. Tutti dovranno dichiarare “la disponibilità a collaborare a titolo gratuito”. Per aderire all’avviso ci sono quindici giorni a partire da oggi.