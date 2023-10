Bruciano l’azienda per ottenere quote societarie

BAGHERIA – I carabinieri della compagnia di Bagheria tra Casteldaccia, Santa Flavia e Palermo, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone tra i 35 e 60 anni, accusate di incendio aggravato e tentata estorsione. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Termini Imerese su richiesta della procura. Un’azienda, tra febbraio scorso e aprile, è stata vittima di incendi dolosi che hanno danneggiato mezzi e la struttura.

Secondo le indagini, a mettere a segno le intimidazioni sarebbero stati i quattro arrestati, di cui uno imparentato con il titolare. Le intimidazioni sarebbero state messe a segno per ripartire le quote societarie senza il ricorso di cause in sede civile. I carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti autori grazie ad intercettazioni e videosorveglianza dell’azienda.