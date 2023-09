VITTORIA – Un ladro di rame è rimasto ferito dalla scarica di energia elettrica che lo ha colpito mentre stava per tagliare dei cavi in rame da un traliccio dell’impianto di distribuzione, utilizzando una cesoia metallica alla periferia di Vittoria, nel Ragusano. L’uomo, un 37enne, è caduto dalla scala con cui stava compiendo il furto, procurandosi anche delle fratture. Lo ha soccorso un suo complice 52enne che lo ha accompagnato in ospedale in auto ed è andato via per evitare di essere identificato. Il ferito è ricoverato al ‘Guzzardi’ per lesioni e fratture che si è procurato cadendo. Sul caso hanno indagato i carabinieri di Ragusa che hanno identificato il 57enne grazie al numero di targa della sua auto e hanno denunciato lui e il complice ricoverato per tentato furto aggravato.