Uoc Agrigento: in archivio procedimento per direttore

AGRIGENTO – E’ stato archiviato il procedimento disciplinare nei confronti di Gaetano Migliazzo, direttore sanitario dell’ospedale San Giovanni Di Dio ad Agrigento. Le contestazioni al medico erano scattate dopo l’ispezione dei carabinieri del Nas di quest’anno che hanno fatto emergere diverse criticità sulla situazione sanitaria, assistenziale e strutturale del pronto soccorso. Il direttore assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Giuseppe Impiduglia ha respinto le accuse.

I legali hanno spiegato che il sovraffollamento del pronto soccorso, il mancato funzionamento del servizio triage e la mancanza di inidoneità dei percorsi interni all’area di emergenza esulano dalla responsabilità del direttore sanitario del presidio ospedaliero. Il dottore Migliazzo, sia prima del controllo effettuato dai Nas, che successivamente, si era sempre adoperato per il corretto funzionamento e per il soddisfacimento delle esigenze mediche, sanitarie e dell’utenza del pronto soccorso e dell’intero ospedale di Agrigento. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ha archiviato il procedimento senza irrogare alcuna sanzione al medico.