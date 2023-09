Una siciliana tra i 20 avvocati più innovatori

Il Financial Times ha pubblicato il profilo dei venti avvocati selezionati come i più innovativi nel campo delle grandi organizzazioni industriali. Nella lista c’è una sola italiana ed è la bagherese Maria Varsellona. Chief Legal Officer and Company Secretary (direttore legale e segretaria aziendale) della Unilever dopo la ABB dove era General Counsel and Member of the Group Executive Committee. Varsellona ha ricoperto una serie di ruoli di alta responsabilità in Nokia Technologies, dove è stata vicepresidente esecutivo e chief legal officer, nonché presidente di Nokia Technologies. Durante la sua carriera professionale, Varsellona ha ricoperto posizioni legali senior in Tetra Pack, Sidel, GE Oil & Gas e Hertz Europe.

Varsellona si è laureata nell’Università di Palermo, è nata a Bagheria dove è vissuta fino ad alcuni anni dopo la laurea e dove, diventata cittadina del mondo, mantiene la sua seconda residenza. L’amministrazione comunale è molto orgogliosa della sua concittadina. “Siamo particolarmente orgogliosi che una professionista di così grande levatura sia cittadina bagherese – dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli – una donna determinata che con passione e sacrificio inorgoglisce la nostra città”.