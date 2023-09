Un altro portiere per il Catania. Come annunciato dal tecnico Luca Tabbiani in conferenza stampa, la società del presidente Pelligra corre ai ripari dopo l’infortunio che terrà Livieri lontano dal campo per qualche tempo. Nel primo pomeriggio, il club etneo ha ufficializzato l’ingaggio dello svincolato Marco Albertoni.

Genovese, 28 anni, l’estremo difensore in passato ha vestito le maglie di Spal, Mantova, Pistoiese, Lucchese, Albissola, Ravenna e Renate totalizzando 80 presenze in Serie C. Albertoni, scuola Genoa e una parentesi in B al Perugia nel 2019-2020 senza mai scendere in campo, ha giocato la sua ultima gara il 12 maggio 2022 nel ritorno degli ottavi di finale dei play off di Lega Pro in occasione di Renate-Juventus Under 23 (0-1 per i bianconeri).

Il nuovo acquisto rossazzurro, che va ampliare l’attuale parco dei portieri che vedeva disponibili solo il lettone Bethers (che giocherà dal 1′ domenica a Caserta) e il giovane Torrisi, indosserà la maglia numero 95.