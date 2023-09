Tre turiste soccorse sull’Etna

Un sabato impegnativo per i tecnici del soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, impegnati in tre interventi quasi contemporanei sul versante sud dell’Etna, nella zona degli impianti turistici del Rifugio Sapienza. Soccorse due donne, una turista italiana caduta dal ciglio del cratere Silvestri Inferiore e una turista tedesca che si è infortunata mentre cercava di aiutare l’altra donna. Le due, che presentavano diversi sospetti traumi da caduta, con ferite ed escoriazioni al capo, agli arti e alle spalle, sono state immobilizzate e, in collaborazione con

i medici del 118 intervenuti sul posto, sono state trasportate in ospedale. Mentre gli uomini del soccorso Alpino stavano per rientrare si sono accorti di un’altra persona in pericolo: una turista inglese, con un trauma al ginocchio e diverse escoriazioni, causati da una scivolata dovuta al terreno impervio e scosceso. Anche lei è stata soccorsa e affidata ai medici.