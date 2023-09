Trapani: prestito con tasso al 58%, arrestato usuraio

TRAPANI – Aveva dato in prestito diecimila euro a una coppia di giovani imprenditori, pretendendo interessi usurari, pretendendo in poco tempo la restituzione di 16 mila euro con un tasso del 58%. Gli agenti della squadra mobile di Trapani, hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un uomo accusato di usura. L’indagato si trovava ai domiciliari in una comunità, dove scontava una pena per una condanna per spaccio. Il trapanese è stato portato nel carcere Pietro Cerulli.