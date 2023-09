TRAPANI – La squadra nautica dei vigili del fuoco del distaccamento portuale di Trapani è intervenuta per un soccorso in mare, su richiesta della guardia costiera per un’imbarcazione a vela di circa 14 metri, che si era arenata nella secca nei pressi della Torre di Nubia, a causa del mare molto mosso. Il gommone dei vigili del fuoco raggiunta l’imbarcazione, ha messo in salvo i quattro componenti dell’equipaggio: una famiglia di nazionalità austriaca che aveva preso a noleggio la barca. I naufraghi, infreddoliti e bagnati. sono stati accompagnati presso la sede di servizio dei vigili del fuoco dove sono stato rifocillati.