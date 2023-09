Taxi solidale per malati e anziani a basso reddito

PALERMO – Un “taxi solidale” per accompagnare chi è temporaneamente inabile e non ha la possibilità di spostarsi con mezzi propri a Palermo e nei comuni limitrofi. È il servizio, rivolto a malati e anziani con basso reddito, avviato dall’associazione di promozione sociale “Cuore colorato Sicilia”, alla quale è stato assegnato ed erogato un contributo regionale per la realizzazione di interventi socioeducativi e assistenziali in favore di persone affette da disabilità o con condizioni patologiche che ne limitano l’autonomia personale. Si tratta di 25 mila euro finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, guidato dall’assessore Nuccia Albano.

“Attraverso questo contributo – afferma l’assessore Albano – abbiamo finanziato un progetto che si inserisce bene nel programma di politica sociale finalizzato a migliorare la vita dei cittadini che versano in condizioni di svantaggio: anziani, giovani e adulti in difficoltà o che vivono soli. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto una lettera del presidente dell’Aps ‘Cuore colorato Sicilia’ Fabrizio La Barbera che, comunicandoci di aver attivato il servizio, ha anche raccontato alcune gratificanti esperienze vissute. Il ‘taxi solidale’, insieme ad altre misure di assistenza, può servire a restituire dignità a tutte quelle persone in difficoltà, sia motoria sia economica e sono estremamente convinta che si tratti di un servizio che possa contribuire ad abbattere e superare le barriere sociali e relazionali del territorio”. Il servizio, totalmente gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20. Può essere richiesto chiamando il numero 379 2215704 oppure scrivendo a [email protected].