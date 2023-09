PALERMO – La polizia di Palermo ha multato sia all’organizzatore del concerto di Gigi D’Alessio, sia il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo per l’esibizione “fuori programma” di mercoledì scorso al teatro di Verdura. Durante il concerto, infatti, il neomelodico palermitano ha affiancato D’Alessio sul palco, esibendosi con lui in una serie di brani musicali. Ma mancavano le autorizzazioni, in quanto la presenza non prevista nel programma ufficiale del concerto.

