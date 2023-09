“Sono mafioso e vi sparo”

CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Dopo aver rapinato un suo coetaneo del portandogli in piazza Dante nella zona della movida a Canicattì ha insultato e minacciato i poliziotti: “Sono un mafioso, vi sparo”, avrebbe ripetutamente detto. Il giovane di 22 anni ha anche afferrato al polso uno degli agenti e lo ha sbattuto contro un muro. Con l’altra mano ha tentato di prendere qualcosa dal marsupio. Movimenti che non sono sfuggiti all’altro poliziotto che è riuscito a bloccarlo. E dentro il borsello, il giovane aveva un coltello di circa 17 centimetri che è stato sequestrato. L’agente ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma guaribile in circa 8 giorni. Il ventiduenne è stato denunciato alla Procura di Agrigento per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di arma. Verrà anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.