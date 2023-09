Soccorso sull’Etna dopo caduta con la bici

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un biker di 53 anni di Trecastagni, infortunatosi a causa di una caduta, mentre percorreva insieme a un amico la Pista Altomontana, nei pressi della Casermetta Pitarrone, sul versante nord dell’Etna. Grazie ai mezzi fuoristrada, le squadre di soccorso, insieme a uno dei sanitari dell’ambulanza del 118, hanno raggiunto il 53enne, impossibilitato a muoversi per le conseguenze della caduta. Il biker è stata soccorso sul posto e con i mezzi 4×4 trasportato fuori dallo sterrato, fino all’ambulanza in attesa nei pressi del rifugio Ragabo, sulla strada provinciale

Mareneve.