SIRACUSA – La Polizia di Stato a Siracusa ha arrestato un uomo di 43 anni che ha colpito al volto un agente intervenuto per sedare una lite tra automobilisti in via Sicilia. Per fermarlo gli agenti hanno dovuto utilizzare il taser. Il poliziotto ha riportato ferite al volto giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. Accompagnato in ospedale l’uomo – dice la polizia – ha continuato la sua condotta violenta minacciando e oltraggiando gli agenti. L’arrestato è stato poi accompagnato nella propria abitazione agli arresti domiciliar