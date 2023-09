SIRACUSA – I carabinieri hanno arrestato un pregiudicato di 33 anni per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L’uomo è stato fermato alla guida di un ciclomotore sprovvisto di casco e dagli ulteriori accertamenti è emerso che il mezzo era gravato da un provvedimento di sequestro e il conducente guidava con patente revocata. All’atto della contestazione delle violazioni l’uomo ha inveito contro i militari minacciandoli con un coltello, ma è stato0 disarmato ed immobilizzato. Il 33enne è stato denunciato altresì per la reiterazione della guida senza patente e per porto di armi o oggetti atti ad offendere.