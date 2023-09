Sicilia, ricomincia la scuola e torna il caldo

Si va verso un weekend estivo con pochi ‘capricci’ meteo e temperature da pieno agosto, fino a 34-35°, un po’ in tutta Italia. A partire da domenica, così come annunciano gli esperti, le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una settimana rovente, proprio nei giorni della ripresa delle lezioni a scuola. Previste punte di 35-36 gradi in Toscana, Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non si raggiungeranno valori record per settembre, anche se le temperature si attesteranno introno ai 33°. Nelle prossime ore ci saranno gli ultimi addensamenti al Sud con qualche pioggia tra Calabria e Sicilia. Il maltempo, infatti, sta adesso puntando sulla Libia, allontanandosi dall’Italia. Nel weekend l’alta pressione quindi prenderà di nuovo vigore anche al Sud, salvo residui addensamenti e qualche refolo di vento in Sicilia.