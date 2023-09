Sicilia, l’estate sta finendo

In arrivo due perturbazioni che potrebbero mettere un freno all’estate ed entro il weekend anche in Sicilia si annuncia un deciso calo termico di 7-8 gradi, passeremo da 35° a 27-28°. La perturbazione che venerdì raggiungerà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali genererà infatti un vortice che nel weekend si sposterà dal Centro Italia verso il Sud e porterà piogge e temporali anche di forte intensità. Nel suo spostamento verso Sud il vortice si allontanerà dalle regioni settentrionali, dove il tempo andrà verso un progressivo miglioramento.

Sabato si attende una marcata instabilità sulle regioni centro-meridionali, in particolare nel nord della Sicilia, con temporali di forte intensità e accompagnati da grandine e nubifragi, anche se sui settori ionici la fase più perturbata dovrebbe giungere verso fine giornata. Temperature in generale diminuzione. Per quanta riguarda domenica, regioni adriatiche, ioniche e Sicilia dovrebbero essere i settori più coinvolti dal tempo instabile, con fenomeni localmente anche forti e a carattere temporalesco. Ulteriore calo termico al Sud.