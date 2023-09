Sferracavallo ha la rissa facile: volano le sedie

PALERMO – Nuova maxi rissa a Sferracavallo a Palermo durante i festeggiamenti dei santi patroni Cosma e Damiano. Lanci di sedie e caos si sono verificati ieri durante la serata “I quaranta che ballano i novanta” presso piazza Beccadelli, uno spettacolo di musica anni 90. Non si conoscono al momento le cause che hanno innescato la zuffa, che inizialmente ha coinvolto alcuni ambulanti abusivi presenti e poi ha interessato anche un ristoratore.

Nel lancio di sedie e tavolini un ambulante è rimasto ferito con un taglio alla nuca. A documentare l’ennesima rissa ci sarebbe un video girato da uno dei partecipanti. Lo scorso 16 settembre un’altra maxi rissa era scoppiata tra baby gang a causa di un like “di troppo” sui social rivolto ad una giovane della Marinella. Anche in quell’occasione sono volate sedie e tavolini ma senza causare feriti. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni residenti hanno tentato di porre fine alla lite cercando di dividere i contendenti dei due gruppi. Al suono delle sirene, i protagonisti se la sono data a gambe, ripristinando l’ordine nella borgata. Dopo i fatti di sabato 16 settembre il comitato aveva inviato una lettera al questore per denunciare il problema della sicurezza.