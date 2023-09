Riparato semaforo fuori uso in piazza Michelangelo

Qualche giorno fa, un nostro lettore ci ha segnalato che da diverso tempo il semaforo pedonale, collocato in piazza Michelangelo a Catania, era fuori uso. “Non esiste il pulsante per poter richiedere l’attraversamento pedonale, al suo posto solo una serie di fili scoperti, pericolosi soprattutto per i bambini – scriveva il lettore”. Adesso, grazie alla pubblicazione di quella denuncia, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta spa fa sapere di averne effettuato prontamente la riparazione la mattina successiva alla segnalazione, dopo aver letto lo sfogo del cittadino.

“Si è trattato, purtroppo, di un atto doloso e vandalico – si legge sulla nota inviata a LaSiciliaWeb – come già altre volte accaduto in più zone della città su altri impianti semaforici. È stato divelto, infatti, l’involucro esterno del pulsante della chiamata pedonale, disattivandolo e lasciando esposti i cavi di alimentazione. Gli operatori di AMTS hanno, dunque, sostituito l’involucro, ripristinato il collegamento e installato un nuovo pulsante. L’Azienda, infine, ricorda che sta per essere ultimata la riqualificazione e l’installazione, nei punti nevralgici

della città, degli impianti semaforici “intelligenti”, con il finanziamento PON Metro, che saranno costantemente monitorati da remoto dalla nuova Centrale Operativa, inaugurata nei mesi scorsi. Così sarà possibile intervenire prontamente anche su eventuali guasti o manomissioni”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook