Seggiolini distrutti al Massimino: multati in quattro

CATANIA – La Digos della Questura di Catania ha identificato e denunciato due tifosi etnei che, in occasione dell’incontro tra Catania e Crotone dello scorso 1 settembre, hanno acceso dei fumogeni facendoli esaurire sugli spalti delle curve nord e sud dello stadio Angelo Massimino. I due, un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni, sono stati deferiti per possesso e accensione di materiale pericoloso. A seguito della denuncia, la divisione polizia anticrimine emetterà i relativi Daspo. In merito al danneggiamento di 18 seggiolini dello stadio Massimino sono state notificate invece 4 contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo (che prescrive il pagamento di una somma che va da 100 a 500 euro) nei confronti di altrettanti supporter. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare eventuali ulteriori responsabili. Infine, sempre personale Digos, nel corso della visione delle numerose immagini, ha individuato un ultrà presente sugli spalti della tribuna B, resosi da tempo irreperibile, il quale è stato rintracciato e invitato negli uffici della divisione polizia anticrimine per la notifica di un provvedimento Daspo pendente.