“Se non paghi, ti possono rubare l’auto”

CATANIA – I carabinieri di Piazza Dante e la polizia Locale hanno sorpreso e denunciato a piede libero due catanesi di 42 e 31 anni, che pretendevano dagli automobilisti somme di denaro per la “guardiania” della loro auto nei quartieri “Picanello” e “Ognina” di Catania. In pratica, diversi cittadini hanno segnalato alle forze dell’ordine in pattuglia di essere stati minacciati dai parcheggiatori abusivi che la loro auto, qualora non avessero pagato il dazio per la sosta, avrebbe potuto subire dei danni o, nel caso peggiore, avrebbe potuto essere rubata.