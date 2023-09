Scontro con un’auto, volante polizia si ribalta

PALERMO – Un’auto della polizia si è ribaltata dopo un incidente stradale con un’altra vettura a Palermo; tre persone sono rimaste ferite. Gli agenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Le auto sono finite non distanti da una vetrina. La volante della polizia è stata danneggiata. Una seconda auto è rimasta coinvolta nello scontro. L’impatto all’incrocio tra corso Tukory e via Maqueda. Ancora da chiarire la dinamica. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno aiutato gli agenti e i due occupanti dell’altro mezzo prima dell’arrivo del 118 e del trasferimento in ospedale.