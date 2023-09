Scippo in corso delle Province: inseguito e preso

CATANIA – Un canadese di 33 anni è stato inseguito e arrestato a Catania da due poliziotti fuori servizio dopo uno scippo in corso delle Province. Gli agenti hanno sentito le grida di una donna che era stata assalita: afferrata la borsa, il giovane è scappato lungo la via Sassari. Raccolta la descrizione del malvivente, i poliziotti si sono immediatamente lanciati all’inseguimento. Uno di loro poi è tornato indietro a prendere la propria macchina per raggiungere l’incrocio con via Vincenzo Giuffrida, dove ha sbarrato la strada al 33enne, bloccandolo definitivamente assieme al collega sopraggiunto dopo un istante.