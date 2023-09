Scala dei turchi cambia proprietario

Ieri eri presso lo studio di un notaio Scala dei turchi ha cambiato proprietà: Ferdinando Sciabbarrà, a cui apparteneva il tratto di spiaggia, l’ha donata al Comune di Realmonte. “Dopo 10 anni di battaglie di Mareamico, finalmente, la vicenda ha trovato una degna conclusione – commenta l’associazione -. Presto lo stesso Comune ricorderà questo atto di generosità del mecenate agrigentino con una targa e poi si attiverà per costituire una fondazione per la gestione di questo importante bene, probabilmente in collaborazione con l’ente Parco Valle dei templi, con il Consorzio universitario di Agrigento e il Libero consorzio provinciale. Ovviamente Mareamico continuerà la consueta attività di controllo”.