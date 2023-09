“Sarà un altro Catania”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Luca Tabbiani, alla vigilia di Catania-Foggia (su Telecolor tre ore live con Diretta Stadio a partire dalle 20.15 con pre partita, formazioni ufficiali, collegamenti dal Massimino, analisi, interviste in anteprima nel post gara e i commenti del pubblico via WhatsApp).

MONOPOLI. “Abbiamo preparato alcune uscite che non sono riuscite bene e in fase di possesso abbiamo fraseggiato male, non riuscivamo a far lavorare i centrocampisti e lanciavamo lungo. Anche in una giornata negativa bisogna avere un po’ più di coraggio in certe cose, invece abbiamo perso fiducia durante la gara. Le poche occasioni avute in avanti non sono un campanello d’allarme, dobbiamo restare equilibrati. Abbiamo attaccanti di grande qualità, se abbiamo tirato poco è perché li abbiamo serviti male. Gli avversari hanno corso meglio di noi facendo così sembrare che la mia squadra abbia corso meno. Non può partire una caccia alle streghe ogni volta che le cose vanno male, non è quel che serve al Catania”.

FOGGIA. “Partita bella contro una squadra forte che l’anno scorso ha sfiorato la B e ha cambiato poco. Hanno usato due sistemi di gioco nelle prime 4 giornate, credo che staranno in alto in classifica durante tutta la stagione. Sono sicuro che vedremo un altro Catania rispetto a quello di giovedì sia sull’aspetto fisico sia su quello qualitativo. Esistono passaggi a vuoto durante la fase di costruzione di una squadra, ma anche in un match come quello di Monopoli siamo riusciti a rimanere in partita accettando di soffrire con umiltà. Queste sono le componenti positive che dobbiamo portarci dietro lunedì migliorando nella qualità del palleggio e nella capacità di trovare le soluzioni migliori”.

GIOCATORI. “Gli uomini disponibili restano quelli di Monopoli, sicuramente cambieremo qualcosa, anche perché abbiamo molte partite ravvicinate. Zanellato è arrivato ieri, ci vorrà un po’ di tempo per inserirlo. Nel corso della prossima settimana valuteremo a che livello è la sua condizione. Lorenzini rientra dalla squalifica: dispongo di un parco difensori di buon livello, abbiamo tanti impegni ravvicinati e daremo minuti a tutti. Quaini può fare sia il play sia il difensore centrale, di sicuro ha qualità”.

FATTORE CAMPO. “Il Massimino ci dà grande energia. Dobbiamo avere voglia di sentire un boato come quello dopo il primo gol di Di Carmine contro il Picerno. Sembrava la Champions League”.