Santanchè: “L’Etna va messo a reddito”

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in videocollegamento nel corso della manifestazione dedicata alla Giornata mondiale del turismo organizzata a Palermo, ha parlato dell’Etna. “La Sicilia sta facendo grandi passi in avanti in tema di offerta turistica, ma io ho un chiodo fisso, perché non capisco perché quando andiamo negli Stati Uniti paghiamo un biglietto per vedere negli studios dei vulcani finti. La Sicilia ha un vulcano vivo come l’Etna, una bellezza che non si riesce a mettere a reddito. Sono sicura che ci sarebbero tantissimi turisti che andrebbero sull’Etna se fosse un po’ meglio organizzato. Sarebbe un’offerta turistica che potrebbe dare la Sicilia e che non ha eguali nel mondo”.

Per la ministra “la Sicilia quest’anno è stata penalizzata da calamità naturali e caro aerei, tutto questo non credo abbia avvantaggiato il turismo. Dobbiamo riflettere su come risolvere questa situazione. Mi sono chiesta in passato, quando facevo l’assessore a Ragalna, e mi chiedo ancora perché in Sicilia ci sono ancora tante case senza intonaco e non finite. Non è proprio un bel vedere per i turisti che arrivano in Italia”.