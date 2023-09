Ruba profumo in via Etnea e scappa: preso

CATANIA – Un pluripregiudicato catanese di 43 anni è stato arrestato a Catania dopo il furto di un costoso profumo in un negozio di via Etnea e la successiva fuga. A pizzicarlo sono stati i carabinieri che passavano dalla zona in moto e che hanno notato un uomo che si allontanava correndo dal negozio, mentre si sentiva l’allarme antitaccheggio e una commessa lo inseguiva urlando, senza riuscire a raggiungerlo. I motociclisti hanno così cercato di fermarlo e il ladro per seminarli si è lanciato nelle strade laterali.

Tentativo inutile, perché è stato bloccato. Nella mano sinistra teneva un pacchetto, con il profumo da 150 euro di una nota marca. La responsabile del negozio ha riferito che poco prima il 43enne era entrato e dopo aver fatto alcuni giri tra gli scaffali con un movimento repentino aveva afferrato la confezione. Racconto che ha trovato riscontro nel filmato delle telecamere di videosorveglianza. La donna ha inoltre spiegato che il ladro aveva tentato più volte di effettuare alcuni furti in passato, non riuscendovi a causa della costante vigilanza del personale.