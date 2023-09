Rinviata Brindisi-Catania

Rinviata. Alla fine, arriva quella che era ormai la decisione più prevedibile. Brindisi-Catania, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C, non si disputerà domenica prossima alle 20.45. Il provvedimento è maturato in seguito all’indisponibilità dello stadio di Taranto a causa del rogo scoppiato domenica scorsa al termine della partita tra i padroni di casa e il Foggia.

L’inagibilità della Iacovone, impianto indicato dal Brindisi per disputare le gare interne sino alla conclusione dei lavori di riqualificazione del Fanuzzi e sino a ieri sede di alcuni focolai, e le difficoltà nel reperimento di un’altra struttura adeguata hanno indotto la Lega Pro, che ha ricevuto nel primo pomeriggio la certificazione di inagibilità dello stadio, a disporre il rinvio del match a data da destinarsi. Probabile un recupero infrasettimanale a ottobre.

Questo il testo del comunicato ufficiale: “La Lega Pro, preso atto dell’Ordinanza del Sindaco della Città di Taranto n.33 del 06/09/2023, vista l’istanza della società Brindisi presentata in pari data, dispone che la gara Brindisi-Catania, in programma Domenica 10 settembre 2023, venga rinviata a data da destinarsi”.