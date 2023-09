Rimosso cartellone Amts crollato in via Braille

CATANIA – Dopo la segnalazione di un nostro lettore, è stato rimosso il palo che sosteneva un cartellone dell’Amts crollato la scorsa settimana in via Braille a Catania sfiorando anche un’auto posteggiata. “Il cartellone è caduto durante i giorni del maltempo – aveva denunciato il lettore – e ancora non è stato rimosso, con conseguente pericolo per i passanti. Rappresenta un forte rischio, considerando anche che ostacola il marciapiedi e la via dove si trova l’istituto per ciechi”.

