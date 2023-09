Prete trovato morto nella doccia di un albergo

ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) – E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del sacerdote Danilo Priori, 53 anni, trovato morto nella camera di un hotel di Isola delle Femmine che aveva prenotato per tre notti. Indagano i carabinieri che hanno effettuato alcuni accertamenti prima dell’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica. Priori era presbitero dell’arcidiocesi de L’Aquila. Il prete era in vacanza in Sicilia. Don Danilo Priori è stato visto per l’ultima volta la sera precedente del decesso. Era rientrato in camera, non ne sarebbe uscito né avrebbe ricevuto qualcuno nella sua stanza. Ad accorgersi della presenza del cadavere all’interno della doccia sarebbero stato i dipendenti della struttura ricettiva che erano entrati in camera per le pulizie. La Procura ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicinale del Policlinico. Non c’erano segni di violenza e nemmeno segni di effrazione.