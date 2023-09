Premio America giovani: 2 acesi tra le eccellenze

Sono due siciliani i “neolaureati d’eccellenza” premiati a Roma, nella Camera dei Deputati, cui è stato consegnato il riconoscimento “America Giovani”, istituito dalla “Fondazione Italia – USA” per il loro Curriculum Studiorum e le esperienze vissute durante il periodo accademico. Il premio vuole puntare a valorizzare, ogni anno, mille talenti italiani per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro. Due sono i giovani della diocesi di Acireale scelti per il loro meritevole e brillante percorso universitario e premiati con una borsa di studio, per partecipare al Master dal titolo “Leadership per le Relazioni Internazionali ed il Made in Italy”. Si tratta di Ylenia Consoli, della Basilica San Filippo di Agira in Aci San Filippo, e Rosario Ardizzone, della Basilica Cattedrale di Acireale.

Ylenia Consoli, 25 anni, è una neolaureata in Lingue e Culture Europee, Euroamericane ed Orientali presso l’Università degli Studi di Catania, e ha da poco concluso i suoi studi magistrali in

“Lingue e Letterature: Interculturalità e Didattica” presso l’Università degli Studi di Palermo. Rosario Ardizzone, 24 anni, è un neolaureato in Economia e Management dell’Università di Milano. Ha poi proseguito gli studi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nella Sede di Piacenza nel corso di laurea Magistrale in Gestione d’azienda. “Le nostre prospettive future – dichiarano Ylenia e Rosario – sono quelle di migliorarci sempre in ambito professionale e umano. Desideriamo dare il massimo impegno per dare il nostro contributo allo sviluppo economico e sociale dell’Italia ed in particolare della nostra Sicilia, avendo sempre a cuore la Diocesi di Acireale, della quale con vanto ne siamo figli”.