Pestato selvaggiamente al Parco Gioeni, identificati due ragazzi

CATANIA – La polizia di Catania ha identificato e denunciato due ragazzi per la violenta aggressione subita da un diciottenne tra la notte di sabato e domenica scorsi in via Albertone Matteo, nei pressi del Parco Gioeni. Il giovane, che si trovava a passare con la propria motocicletta, è stato colpito, fatto cadere e picchiato selvaggiamente. Solo perché il “branco” non voleva che attraversasse il territorio. La scena, con due ragazzi che prendono il diciottenne a calci e pugni, è stata ripresa in un video che è stato decisivo per rintracciare i presunti responsabili in poco meno di 48 ore: si tratta di due catanesi incensurati di 23 e 20 anni.