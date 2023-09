Paura in mare: salvata da barca di passaggio

MESSINA – Ieri pomeriggio una 32enne in difficoltà nelle acque antistanti Torre Faro è stata soccorsa da un’imbarcazione di passaggio. Era già arrivata una segnalazione telefonica alla guardia costiera sulla presenza di una persona che si trovava in acqua, a circa 800 metri dalla costa, e appariva in difficoltà. Fortunatamente la donna è stata recuperata a bordo dell’imbarcazione privata che si trovava in zona. Le motovedette della capitaneria di porto hanno poi scortato il

natante con la 32enne in difficoltà sulla spiaggia antistante, dove l’attendeva un’ambulanza del 118 per le prime cure del caso.