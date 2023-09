CATANIA – Momenti di paura a Catania per un pullman avvolto dalle fiamme in via della Scogliera. A bordo c’era una quindicina di turisti, nessuno dei quali è rimasto ferito. Quando è scoppiato l’incendio, secondo i pompieri per un probabile corto circuito, tutti sono riusciti a scendere. Il rogo si è sviluppato in fretta e ha distrutto l’autobus, per quanto sia stato contenuto dai vigili del fuoco, che hanno transennato la strada chiudendola al traffico.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 00:08