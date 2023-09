Incendiati rifiuti a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Nicolò Pensabene e in via Lanza di Scalea. Il quartiere Zen e la grande strada che porta al Velodromo sono invasi dalla spazzatura non raccolta. Cumuli di immondizia attorno ai cassonetti o gettati per strada che formano grosse discariche. Qualcuno, sia la scorsa notte che oggi pomeriggio, ha dato fuoco ai rifiuti, provocando grosse nubi di fumo che hanno causato disagi ai residenti e alle attività commerciali.