PALERMO – Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo, nell’ambito dell’esecuzione dei servizi sul rispetto della normativa nel settore del commercio e vendita prodotti a tutela della sicurezza del consumatore, hanno sequestrato presso due esercizi commerciali, a Termini Imerese e a Misilmeri, 154.278 accessori di vario genere, compresi 1.076 articoli elettrici e 24 prodotti liquidi da inalazione per ‘sigarette elettroniche usa e getta’ sprovvisti del codice univoco di identificazione. Oltre al sequestro della merce, sono state irrogate agli esercenti le sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo, dalla disciplina specifica per il materiale elettrico e per i prodotti liquidi di inalazione per oltre 56 mila euro. In un caso è stata altresì proposta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la sospensione dell’attività. Entrambi gli esercenti sono stati segnalati alla Camera di Commercio per gli adempimenti di competenza.