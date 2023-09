Occupazione abusiva, multati due paninari

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno effettuato una serie di controlli per fronteggiare il fenomeno dell’occupazione abusiva di suolo pubblico nelle zone del centro storico. I militari hanno concentrato l’attenzione su due food truck, i cosiddetti ‘camion dei panini’, che si trovavano in piazza dei Martiri, sanzionandoli amministrativamente perché avevano occupato abusivamente il suolo pubblico, anche con tavolini e sedie, oltre l’orario previsto dalle autorizzazioni comunali, ovvero le ore 2. Allo stesso modo, anche una società di noleggio auto nei pressi di piazza Università è stata sanzionata per aver abusivamente occupato suolo pubblico per l’esposizione delle auto. I titolari delle attività commerciali sono stati quindi invitati a rimuovere subito quanto allestito in strada.