Non c’è tempo, Francesco nasce in ambulanza

CALTANISSETTA – Fiocco azzurro in ambulanza questa mattina sulla strada tra Santa Caterina Villarmosa e Caltanissetta. Il piccolo Francesco è venuto al mondo durante il tragitto verso l’ospedale Sant’Elia. La mamma Manuela Costanzo, 33 anni, e il suo bimbo stanno benissimo. A tagliare il cordone ombelicale sono stati gli stessi operatori del 118 che hanno assistito mamma e figlioletto. A raccontare il lieto evento è il padre del bebè, Giuseppe Stella, militare dell’esercito di 31 anni, che ha abbracciato il suo secondogenito. Il piccolo ha già una sorellina, Clara, di 4 anni.

“Mia moglie ha cominciato ad avere delle perdite intorno alle 10.47 – racconta l’uomo – abbiamo contattato il 118 e l’ambulanza è arrivata poco dopo. Durante il tragitto però, quando già l’ambulanza stava imboccando lo scorrimento veloce, il piccolo è nato. L’ambulanza è stata raggiunta da un altro mezzo del 118 con medico a bordo e tutto è andato per il meglio. Nel frattempo io sono arrivato con la mia auto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia ed è stato lì che mi hanno annunciato che mio figlio era già venuto al mondo. Francesco sta bene e pesa 3 chili e 100 grammi. Per me e mia moglie è una grande gioia. Ringrazio in particolare gli operatori del 118 Giuseppe Fregapane e Salvina Butera per la loro professionalità”.