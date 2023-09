Nel furgone droga per un milione e mezzo di euro

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato Paolo Corinaldesi, 41 anni di Jesi (Ancona), e hanno sequestrato oltre 17 chili di cocaina, nascosta nel furgone guidato dall’indagato che è stato fermato allo svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo nel corso della perquisizione grazie al fiuto dei cani antidroga Milo ed Ethoo, del gruppo pronto impiego di Palermo, hanno trovato in un doppio fondo 15 buste di cellophane con le foto del film ‘Il Padrino’ con dentro 17 chili e 300 grammi di cocaina. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre un milione e 400 mila euro. Il corriere è stato arrestato e condotto nel carcere Lorusso di Pagliarelli di Palermo. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il carcere.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 01:39