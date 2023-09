Nel furgone 22 chili di marijuana: due arresti

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato in flagranza un 47enne e un 53enne, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Durante posti di controllo sulla strada statale 417 Catania-Gela, presso il bivio Gornalunga i militari hanno notato un furgone il cui conducente, alla loro vista, si è rivolto al passeggero al suo fianco, rallentando l’andatura del mezzo. Dopo aver imposto l’alt al guidatore, i militari hanno controllato i documenti, constatando segnali di nervosismo dei due. Nel vano di carico del furgone i militari hanno trovato vari attrezzi da lavoro, materiali di risulta e due botti di legno, il tutto collocato in ordine sparso, come per nascondere qualcosa. Continuando nella ricerca, infatti, i carabinieri hanno trovato due borsoni, nascosti sotto quel materiale, nei quali c’erano 20 involucri sottovuoto contenenti complessivamente quasi 22 chili di marijuana. Per i due è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di Caltagirone.