Muore mentre cerca di salvare i cavalli dalle fiamme

PALERMO – C’è anche una vittima per la giornata di fuoco che ha vissuto ieri la Sicilia e in particolare Palermo. I vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile, con i carabinieri e gli agenti di polizia non si fermano da oltre 48 ore. Una 42enne palermitana, Maria David, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme in un loro appezzamento di terreno, in zona Sala Verde a Mazzaforno, vicino Cefalù, è stata trovata morta in un canalone vicino all’autostrada. Non è chiaro se la donna sia morta soffocata dal fumo o bruciata.

Quella appena trascorsa è stata una lunga notte di fuoco in tutto il Palermitano, in particolare nella zona di Cefalù ci sono state tante case danneggiate e lambite delle fiamme tra Ogliastrillo, Campella e Mazzaforno. Quasi 700 turisti sono stati evacuati ieri sera dall’hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera di Cefalù, assediata da un incendio rovinoso. Gli ospiti dell’albergo sono stati portati al palazzetto dello sport. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare.

Please enable JavaScript play-sharp-fill 01:33





I 700 turisti sono rientrati intorno alle 2 di notte nel resort e questa mattina hanno anche potuto fare colazione in albergo. “Il rogo continua a bruciare, ma il Costa verde è in sicurezza, i turisti sono rientrati – dice il titolare dell’albergo Giuseppe Farinella sui social -. I vigili del fuoco, con l’aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte e ora le zone in cui sorge il Costa Verde sono lontane dal fuoco e non sono più in pericolo. Il forte vento e l’erba inaridita per la calura e per mancanza di piogge, hanno alimentato gli incendi e i disagi, ma va denunciato con chiarezza che i roghi sono provocati da mani fomentatrici di odio verso il creato e la popolazione: si tratta di gesti criminali, motivati da una pura logica criminale. Ai turisti ospiti del Costa Verde chiediamo perdono”.

Ci sono stati incendi anche a Termini Imerese dove l’autostrada Palermo-Catania è rimasta chiusa alcune ore, è ancora chiusa l’autostrada A20 Palermo-Messina nel tratto tra Cefalù e Buonfornello. Altri incendi sono divampati nella zona di Partinico. In questo momento le squadre sono impegnate a San Martino della Scale, a Sagana e a Villa Fabiana a Misilmeri. Per superare questa ennesima emergenza incendi si confida nel calo delle temperature e nelle piogge previste nelle prossime ore.