MONTELEPRE (PALERMO) – I carabinieri di Partinico hanno denunciato alla Procura per i minorenni tre giovanissimi che lo scorso mese di agosto si sarebbero introdotti nel centro sportivo Don Pino Puglisi, in contrada Presti a Montelepre, danneggiando gli infissi, le vetrate, i servizi igienici e l’impianto elettrico. La denuncia era stata presentata dal sindaco Giuseppe Terranova. “Alcuni delinquenti, debosciati, incivili e senza dignità hanno scavalcato il perimetro del centro sportivo – ha scritto il sindaco sui social – con l’intento e il gusto di distruggere parte dei locali e spogliatoi al servizio dei campi da tennis. Gli operai del Comune addetti alla pulizia del centro hanno scoperto la devastazione informando gli uffici. Esorto le famiglie a vigilare sui ragazzi, a insegnare loro che il centro sportivo o il parco urbano o altro bene pubblico non appartengono al Comune ma sono beni di tutti e pertanto vanno custoditi e rispettati”.