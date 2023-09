MONTELEPRE (PALERMO) – I carabinieri di Partinico hanno arrestato un 21enne con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari di Montelepre hanno perquisito il giovane che è stato fermato alla guida di un monopattino elettrico. Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di 84 grammi di hashish, parte della quale già divisa in dosi nonché di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente è stato sequestrato e trasmesso al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti qualitativi e quantitativi. Il gip di Palermo ha disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.