MIRABELLA IMBACCARI (CATANIA) – I carabinieri di Mirabella Imbaccari hanno arrestato un 33enne per maltrattamenti alla compagna. L’ultimo episodio, avvenuto in presenza dei tre figli della donna – di 7, 5 e 3 anni -, si è verificato nella loro casa. La donna ha chiesto aiuto, spiegando con la voce singhiozzante per il pianto di essere stata aggredita dal compagno. Ha raccontato di avere avuto l’ennesima discussione a causa della cura degli affari domestici. Il litigio è degenerato e il 33enne l’avrebbe dapprima aggredita verbalmente, per poi passare alle mani davanti ai tre bambini. Con fatica i carabinieri sono riusciti a ricondurre il giovane alla ragione; nonostante la loro presenza, infatti, continuava a offendere la compagna, per poi sferrare un pugno contro una porta di legno. La donna ha riferito di una relazione costellata di aggressioni.