Messina Denaro è tornato: ecco chi c’era ad accogliere la salma

CASTELVETRANO (TRAPANI) – La salma di Matteo Messina Denaro è arrivata al cimitero di Castelvetrano alle 8.10. Il carro funebre, scortato da auto della polizia, ha fatto ingresso da uno dei due cancelli di via Marsala. Al seguito tre auto di parenti, tra i quali la figlia Lorenza, la nipote-avvocato Lorenza Guttadauro che ha seguito lo zio durante la malattia. Dietro il carro funebre sono entrati anche le sorelle del boss Bice e Giovanna e il fratello Salvatore che teneva in mano un mazzo di margherite gialle. Tra i parenti anche Vincenzo Panicola (marito di Patrizia Messina Denaro che è in carcere insieme alla sorella Rosalia) e alcuni nipoti del boss.

Fotografi e giornalisti si sono assiepati davanti all’ingresso del camposanto, tenuti a distanza dalle forze dell’ordine. Dalle 5 del mattino il cimitero è presidiato da un robusto contingente di forze dell’ordine. I parenti sono usciti alle 9.03, a conclusione delle operazioni di sepoltura. Le sorelle del boss erano vestite a lutto, con un tailleur nero. Bice è entrata al cimitero accompagnata dalla figlia Stella. Le due sorelle, appena arrivate, si sono salutate col fratello Salvatore Messina Denaro che indossava una mascherina.