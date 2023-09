I carabinieri di Sant’Agata Militello hanno arrestato, in flagranza di reato, un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga nel comune di Galati Mamertino, i militari hanno notato il titolare di un bar che, appena accortosi di loro, tentava furtivamente di nascondere qualcosa dietro il bancone. Insospettiti dal comportamento del giovane hanno perquisito il locale, trovando dietro il bancone nove panetti con circa 850 grammi di hashish e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto è stato sequestrato, mentre il 23enne è stato arrestato e posto ai domiciliari.