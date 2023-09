I militari della guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato mezzo milione di articoli di bigiotteria perché privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal Codice del Consumo.

In particolare, durante un controllo in un negozio del centro cittadino, son stati trovati oltre 500 mila oggetti, tra anelli, collane, orecchini ed altri accessori destinati alla vendita ma privi delle indicazioni per i consumatori previste per legge, tra cui i materiali utilizzati e la provenienza. Il commerciante, pertanto, è stato segnalato alla Camera di Commercio e le sanzioni a suo carico potranno andare da un minimo di 516 euro ad un massimo di 25.823 euro.