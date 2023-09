MESSINA – La Polizia Ferroviaria di Messina ha arrestato un ventenne accusato di spendita e introduzione di monete false. Il giovane, durante lo scorso mese di agosto, ha acquistato nella biglietteria della stazione di Messina Centrale, biglietti ferroviari utilizzando banconote false. Dalle descrizioni fornite dai ferrovieri e grazie all’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza e al monitoraggio delle telecamere, effettuato con la collaborazione di Fs Security, gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciare l’uomo che ha tentato di reiterare il reato, trovandolo in possesso di 17 banconote da 100 euro, tutte false. In casa sua sono state trovate altre banconote, presumibilmente contraffatte, per un totale di circa 2.500 euro, oltre a una modica quantità di droga per uso personale. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari.